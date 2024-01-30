أدين بتسريب "أسرار الدولة".. حكم بسجن عمران خان 10 سنوات

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لإدانته بتسريب أسرار الدولة، قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات، وفق ما أفاد الفريق الإعلامي لخان.وتتعلق القضية بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام اباد.وقال حزب خان، حركة الإنصاف، إن محكمة خاصة حكمت على خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار.وشهدت باكستان العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار خان عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لعدة أيام، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.بعدها انسحب العشرات من أنصاره من حزبه ليدشنوا حزبهم الخاص قبل الانتخابات البرلمانية.وحُكم على خان في آب 2023 بالحبس لـ 3 سنوات، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعدما حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات، وقدّم اسئتنافا ضد الإدانة.ونتيجة لذلك، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.(سكاي نيوز)