غالانت يحسمها.. هل يُسمح بإعادة بناء البؤر الاستيطانية في غزة؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، للمسؤولين الأميركيين، إنه والجيش لن يسمحوا بإعادة بناء البؤر الاستيطانية من قبل المستوطنين الإسرائيليين داخل قطاع غزة.





واشار مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع "أكسيوس" إلى أن غالانت التقى الأسبوع الماضي بالسفير الأميري لدى إسرائيل جاك ليو، والمبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد، لبحث الوضع في غزة.

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وسأل ليو وساترفيلد غالانت عما إذا كانت المنطقة العازلة أساسا للمستوطنات، وقال المسؤولون إنهما شددا على التصريحات العلنية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التي ترفض أي تغيير في أراضي غزة، وتعارض أي ضرر للبنية التحتية المدنية.



هذا وتعهد غالانت بأنه لن يسمح بإعادة بناء المستوطنات في غزة، وشدد على أن المنطقة العازلة ستكون "موقتة ولأغراض أمنية فقط"، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير ومسؤولين أميركيين.