امرأتان من بينهم.. هذه هوية الجنود الأميركيين القتلى في الأردن

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كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" هوية ثلاثة جنود احتياطيين بالجيش قتلوا في القاعدة الأميركية في الأردن يوم الأحد، فيما قالت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن إنه هجوم بطائرة مسيّرة من مجموعة مدعومة من إيران.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "البنتاغون" أن ما لا يقل عن 34 من أفراد الخدمة الآخرين أصيبوا في الهجوم على البرج 22.ووفق المصدر، فإن جميع الجنود القتلى من ولاية جورجيا، هم: الرقيب ويليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية كينيدي لادون ساندرز (24 عاما)، والجندية بريونا أليكسوندريا موفيت (23 سنة). وقد تم تعيين الجنود، ومن بينهم امرأتان، في سرية المهندسين رقم 718، ومقرها في فورت مور بولاية جورجيا، وهو فريق من الجنود المدربين على الانتشار في غضون مهلة قصيرة لبناء الطرق وميادين الهبوط والسواتر الترابية الواقية للقوات الأميركية. (سكاي نيوز عربية)