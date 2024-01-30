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عربي-دولي

سيزور القاهرة لدراسته... هنية: تلقينا مقترح باريس لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
30-01-2024 | 05:43
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نقلت وكالة رويترز عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية قوله إن الحركة تلقت مقترح باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستقوم بدراسته.

وأضاف هنية في بيان، أن الحركة منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.
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وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة، أن الأولوية هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وقال هنية إنه سيزور القاهرة لبحث مقترح باريس، بحسب ما أفادت رويترز.

واحتضنت العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام القليلة الماضية، مفاوضات شارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ركزت على إطلاق سراح المحتجزين والتوصل لهدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة. 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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