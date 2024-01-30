كاميرون: لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

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أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الى أن بلاده ستنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.وقال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية إن "لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مؤكداً ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين للشعب الفلسطيني.وبحسب "بي بي سي"، قال كاميرون إن "بلاده مستعدة لتقديم اللحظة التي تعترف فيها رسميا بالدولة الفلسطينية"، مضيفاً: "يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط".