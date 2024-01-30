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إقتصاد

مدينتان عربيتان في القائمة.. إليكم أفضل وجهات السفر حول العالم

Lebanon 24
30-01-2024 | 06:15
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حافظت دبي على صدارة قائمة أفضل وجهات السفر العالمية للعام الثالث على التوالي، بحسب تصنيف استند لتقييمات المسافرين لموقع السفر "تريب أدفايزور".
 
ويتم تحديد التصنيف بناء على تقييمات المسافرين لأماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها في الوجهة.
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وشملت أفضل 10 وجهات للسفر مدينتين عربيتين وهما دبي الإماراتية ومراكش المغربية، التي جاءت في المرتبة الثامنة.

وفي ما يلي أفضل وجهات السفر حول العالم بناء على تقييمات المسافرين لموقع السفر  "تريب أدفايزور": (روسيا اليوم) 
 
مدينتان عربيتان في القائمة.. أفضل وجهات السفر حول العالم
 
 

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