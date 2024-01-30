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عربي-دولي

هزات أرضية ضربت دولة عربية.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
30-01-2024 | 06:13
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كشفت مواقع متخصصة في تتبع الزلازل، أن هزة أرضية بلغت قوتها 2.4 على مقياس ريختر جرى رصدها في نواحي سيدي قاسم في المغرب، وذلك على عمق 31 كيلومترا.

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل على الإنترنت أيضا، أن هزة بلغت قوتها 2.8 على مقياس ريختر حُدد مركزها على عمق 12.2 كيلومترا، ضربت ضواحي الخنيشات وجرف الملحة. (هسبريس) 
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