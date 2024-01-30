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غزة.. اتهام إسرائيل بسرقة أعضاء جثامين فلسطينيين

Lebanon 24
30-01-2024 | 05:59
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اتهم مسؤول بالقطاع الطبي في قطاع غزة إسرائيل بسرقة الأعضاء الحيوية لعدد من الجثث التي تسلمتها وزارة الصحة في غزة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه "بعد معاينة الجثث التي سلمها الاحتلال تبين سرقته أعضاء من بعضها".
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ولفتت "وفا" إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد احتجز 110 جثمانا من مجمع الشفاء الطبي ومن مقبرة أمام قسم الطوارئ، في تشرين الثاني الماضي، وقام بتسليم 100 منها يوم الثلاثاء.

وأشارت "وفا" إلى أنه تم دفن جثامين 100 مواطن قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، في مقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "وفا"، فإن "اختطاف جثامين الشهداء من قطاع غزة، يجدد الشكوك في قيام الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين".

 وقال المسوؤل إن الجثث، التي كانت محتجزة في إسرائيل، تم تسليمها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم دفنها في مقابر جماعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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