لماذا فشل الجيش الأميركي بالتصدي لهجوم الأردن؟

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وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات في هجوم نادر، استهدف قاعدة "برج 22" الأميركية، في إطار التصعيد في المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تطور "يمثل تصعيداً كبيراً للوضع في الشرق الأوسط"، بحسب مسؤولين أميركيين. ذكر موقع "عربي بوست" أن طائرة مسيرة أميركية كانت تحلق في الأجواء، حالت دون التصدي للهجوم الذي استهدف قوات أميركية قرب الحدود الأردنية السورية، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الإثنين.وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات في هجوم نادر، استهدف قاعدة "برج 22" الأميركية، في إطار التصعيد في المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تطور "يمثل تصعيداً كبيراً للوضع في الشرق الأوسط"، بحسب مسؤولين أميركيين.

هل هي طائرة صديقة أم عدوة؟

نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن مسيّرة "صديقة" كانت تحلق في طريق العودة إلى القاعدة الأميركية "برج 22″، لحظة تعرّض الأخير لهجوم أسفر عن مقتل وإصابة جنود أميركيين.



وأوضح المسؤولون أن عودة المسيّرة الأميركية إلى القاعدة أدت إلى "الارتباك" حول ما إذا كانت هذه الطائرة "صديقة أم عدوة".



وأشاروا إلى استمرار التحقيقات حول الحادثة.



وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أميركي أنه لم يتم العثور حتى الآن على أدلة تثبت أن إيران قادت الهجوم على القاعدة الأميركية قرب الحدود الأردنية السورية.

أميركا لا تسعى للتصعيد

ويعد الهجوم الأخير على قوات أميركية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أميركيين.



في الوقت ذاته قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستردّ على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في شمال شرق الأردن، قرب الحدود مع سوريا.



وقال بايدن في تجمُّع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا "سنرد".



من جانبها قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها لا تعتقد أن إيران تسعى إلى الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، وإن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً، وذلك بعد يوم من مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن، على أيدي جماعة مدعومة من إيران.



وألقت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينج، باللوم على إيران في مساعدة الجماعات على مهاجمة الولايات المتحدة، وقالت إن أحدث هجوم يحمل "بصمات" جماعة حزب الله المدعومة من إيران.



وأضافت "لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنتحرك ونردّ على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".