Advertisement

عربي-دولي

تحطمت قبل أسبوع.. هذا ما كشفه الصندوق الأسود بشأن الطائرة الروسية

Lebanon 24
30-01-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1158639-638422190048004027.jpg
Doc-P-1158639-638422190048004027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد نحو أسبوع من تحطمها فوق بيلغورود، أكدت بيانات الصندوق الأسود للطائرة "إيل-76" التي أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلغورود تعرضها لتأثير خارجي.

جاء ذلك نقلا عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس"، حيث تابع المصدر: "تستبعد بيانات الصندوق الأسود كل الروايات المحتملة لتحطم الطائرة (إيل-76)، وتؤكد تعرض الطائرة لتأثير خارجي، وأسقطت في الهواء.. كل شيء واضح".
Advertisement
 
وأضاف أن تحليل بيانات الصندوق الأسود مستمر، وقال: "العمل على وشك الانتهاء، ولسنا في عجلة من أمرنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن "إيل-76" تحطمت في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود، وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

كما أوضحت أن "لجنة من القوات الجوية الروسية توجهت إلى موقع تحطم الطائرة لتحديد أسباب الكارثة".
 
من جانبه، قال أندريه كارتابولوف عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد، إن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في جنوب روسيا، سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا.

ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته. وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز باتريوت أم من طراز إيريس-تي. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:08 | 2024-01-30
09:00 | 2024-01-30
08:45 | 2024-01-30
08:41 | 2024-01-30
08:35 | 2024-01-30
08:23 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24