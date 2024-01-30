ردّ جديد من "الأونروا" على إسرائيل: لسنا حكومة!

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وقالت مديرة التواصل في الأونروا، جولييت توما، إن الوكالة "ليست مجهزة لإجراء فحوصات واسعة النطاق لخلفية المتقدمين للعمل معها". أشار مسؤولون حاليون وسابقون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى ان المنظمة الأممية لا تجري فحوصات شاملة لخلفيات موظفيها، لكنها تقدم، سنويا، قائمة بأسماء الآلاف منهم في قطاع غزة، إلى السلطات الإسرائيلية.وقالت مديرة التواصل في الأونروا، جولييت توما، إن الوكالة "ليست مجهزة لإجراء فحوصات واسعة النطاق لخلفية المتقدمين للعمل معها".



وأكدت أن "المنظمة تتحقق من "المراجع" الخاصة بالمتقدين للعمل معها، كما تحقق في المخاوف التي أثيرت بشأن الأفراد العاملين لديها".





هذا ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن توما قولها: "نحن منظمة إنسانية، ولسنا حكومة"، واضافت: "الحكومة الإسرائيلية لم تعترض على القائمة الأخيرة لموظفيها في غزة، حيث توظف الوكالة حوالي 13 ألف شخص".