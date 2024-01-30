"في يوم واحد"... روسيا تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية و12 صاروخاً

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها تمكنت من إسقاط ما يصل إلى 86 طائرة مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى 12 صاروخا وذلك خلال يوم واحد.ووفقا للخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، "86 طائرة دون طيار أوكرانية، و12 نظام إطلاق صواريخ من طراز "أوراغان" و"هيمارس"، بالإضافة إلى قنبلة موجهة من طراز "جي دي إيه إم".وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط هذه المسيرات والصواريخ الأوكرانية في مناطق زولوتاريفكا، وبوباسنايا، وكريمينايا في مقاطعة لوغانسك، وفيرخنيكامينسكوي، ويامبولوفكا في مقاطعة دونيتسك، وأوتشيريتوفاتوي، وشيفتشينكوفو، وميرنوي، وكونستانتينوفكا، وليوبيموفكا في مقاطعة زابوريجيا، وكورسونكا في مقاطعة خيرسون، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي للأنباء.وكانت وكالات أنباء روسية ذكرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض وتدمير 21 مسيرة أوكرانية أطلقت فوق عدد من المناطق الروسية.وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت أو اعترضت ما مجموعه 21 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت21 طائرة أوكرانية مسيرة، من بينها 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و5 أخرى فوق مقاطعة بيلغورود و3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة في كل من مقاطعتي كالوغا وتولا.