"إذا توقفت الحرب"... بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو بإسقاطه

Advertisement

هدد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال أعلن عن التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.وبحسب الموقع ، فإن بن غفير قال إن "وقف الحرب يعني حل الحكومة"، وذلك بعد الحديث عن تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المخطوفين كل يوم.وجرت في باريس محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، حسبما أفادت مصادر مقربة من المشاركين في هذه اللقاءات.وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق من حيث المبدأ على إطار الاتفاق المقترح، بينما أبدت حماس انفتاحها لكن لم تقدم ردا نهائيا بعد.وقال الوزير بتسلئيل سموتريتش "لن نكون شركاء في الاستسلام أو وقف الحرب أو إطلاق سراح الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء بالجملة". وهدد رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الوزير إيتامار بن غفبر، بأن "صفقة غير شرعية" ستؤدي إلى حل الحكومة.وأضاف سموتريتش: "جلست مع رئيس الوزراء، وهو يعرف خطوطي الحمراء جيداً، ولن نصل إليها"، موضحاً أنه سيعارض صفقة تتضمن شروطاً كما نشرت في وسائل الإعلام: "ليس هذا، وليس مثله". "هذا، لا نصف هذا ولا عُشر هذا. إنه خطر على دولة إسرائيل وأهداف الحرب. يجب أن نخوض الحرب حتى النهاية".وقال مسؤول كبير في عوتسما يهوديت: "من وجهة نظرنا، فإن الصفقة التي تتضمن إطلاق سراح آلاف القتلة من السجون الإسرائيلية ووقف الأعمال العدائية لفترة طويلة من الزمن هي خط أحمر. لا يمكننا البقاء في الحكومة في مثل هذا الوضع." بحسب موقع والاه.