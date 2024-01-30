Advertisement

عربي-دولي

"إذا توقفت الحرب"... بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو بإسقاطه

Lebanon 24
30-01-2024 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1158670-638422261187852615.JPG
Doc-P-1158670-638422261187852615.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هدد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال أعلن عن التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.

وبحسب الموقع ، فإن بن غفير قال إن "وقف الحرب يعني حل الحكومة"، وذلك بعد الحديث عن تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المخطوفين كل يوم.
Advertisement

وجرت في باريس محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، حسبما أفادت مصادر مقربة من المشاركين في هذه اللقاءات. 

وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق من حيث المبدأ على إطار الاتفاق المقترح، بينما أبدت حماس انفتاحها لكن لم تقدم ردا نهائيا بعد.

وقال الوزير بتسلئيل سموتريتش "لن نكون شركاء في الاستسلام أو وقف الحرب أو إطلاق سراح الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء بالجملة". وهدد رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الوزير إيتامار بن غفبر، بأن "صفقة غير شرعية" ستؤدي إلى حل الحكومة.

وأضاف سموتريتش: "جلست مع رئيس الوزراء، وهو يعرف خطوطي الحمراء جيداً، ولن نصل إليها"، موضحاً أنه سيعارض صفقة تتضمن شروطاً كما نشرت في وسائل الإعلام: "ليس هذا، وليس مثله". "هذا، لا نصف هذا ولا عُشر هذا. إنه خطر على دولة إسرائيل وأهداف الحرب. يجب أن نخوض الحرب حتى النهاية".

وقال مسؤول كبير في عوتسما يهوديت: "من وجهة نظرنا، فإن الصفقة التي تتضمن إطلاق سراح آلاف القتلة من السجون الإسرائيلية ووقف الأعمال العدائية لفترة طويلة من الزمن هي خط أحمر. لا يمكننا البقاء في الحكومة في مثل هذا الوضع." بحسب موقع والاه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-01-30
11:40 | 2024-01-30
11:20 | 2024-01-30
11:16 | 2024-01-30
11:08 | 2024-01-30
10:29 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24