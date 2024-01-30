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عربي-دولي
لافروف: نأمل بحل مشاكل مجموعة "إيكواس" عبر الحوار المتكافئ
Lebanon 24
30-01-2024
|
09:45
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو بأن يتم حل المشاكل في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من خلال حوار متكافئ قائم على الاحترام المتبادل.
جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي عقب مفاوضات لافروف مع نظيره الغامبي مومودو تانغارا في موسكو اليوم الثلاثاء.
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وقال لافروف تعليقا على قرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر الانسحاب من "إكواس": "نأمل بأن يتم حل المشاكل التي نشأت في العلاقات بين أعضاء إيكواس، من خلال حوار متكافئ قائم على الاحترام المتبادل".
من جانبه، أشار الوزير الغامبي إلى أن بلاده "لم تفاجأ" بخروج الدول الثلاث من "إيكواس"، لكنها تأمل في إمكانية حل هذه الأزمة عبر "الحوار بين الأشقاء". (روسيا اليوم)
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