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لافروف: يجب التحقيق في ادعاءات إسرائيل لا معاقبة الأونروا

Lebanon 24
30-01-2024 | 10:17
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا بد من التحقيق في الاتهامات الإسرائيلية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمساعدة "حماس" في هجوم 7 تشرين الأول.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب المفاوضات مع نظيره الغامبي مومودو تانغارا: "أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها علمت أن موظفي الأونروا ساعدوا حماس في تنظيم هجوم 7 تشرين الأول ضد المدنيين الإسرائيليين، والذي، كما تذكرون، أدانته روسيا على الفور بشكل قاطع. وإذا كانت هناك مثل هذه الادعاءات، فيجب التحقيق فيها".
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وتابع لافروف القول: "منذ البداية، عندما أدنا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 تشرين الأول شددنا بوضوح على ضرورة محاربة الإرهاب بجميع مظاهره، ولكن يجب أن تتم هذه المحاربة بوسائل لا تنتهك بدورها القانون الإنساني الدولي. إن ما حدث ويحدث هو عقاب جماعي، يحظره القانون الإنساني الدولي".

وأكد لافروف ضرورة إجراء تحقيق في المعلومات المتوفرة حول تورط أي من موظفي الأمم المتحدة في هذه الأعمال الإرهابية غير المقبولة التي تمت ضد المدنيين الإسرائيليين.

وقال: "وإذا تم تنفيذ هذا التحقيق، فستصبح الحقائق معروفة. ولكن إذا تم استبدال التحقيق بعقاب جماعي لكل من الأونروا، والأهم من ذلك، أولئك الذين قدمت لهم الأونروا مساعدة لا تقدر بثمن، فأعتقد أن هذا هو القرار الخاطئ".
 
المصدر: روسيا اليوم
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