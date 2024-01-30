بايدن: اتخذت قرار طبيعة الرد على هجوم الاردن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن،الثلاثاء، إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أميركيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحربفي الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الاثنين، توعدت الولايات المتحدة بالرد في الوقت المناسب والطريقة التي تختارها على الهجوم الذي استهدف الأحد قاعدة تستضيف قواتها في الأردن، وأدى لمقتل وجرح عسكريين أميركيين.

ونقل موقع "بوليتيكو" الإخباري عن مسؤولين أميركيين إن من بين الخيارات المطروحة أمام البنتاغون للرد على الهجوم الأخير ضد القوات الأميركية، استهداف أفراد إيرانيين في سوريا أو العراق، أو ضرب الأصول البحرية الإيرانية في الخليج.

ورجح المسؤولون أن يبدأ الرد الأميركي في اليومين المقبلين بمجرد أن يعطي الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر.

وحسب المصادر ذاتها، فأنه من المنتظر أن يأتي الرد على شكل موجات ضد مجموعة من الأهداف.

ويمثل الهجوم، الذي نفت إيران ضلوعها فيه، تصعيدا كبيرا للتوترات التي تجتاح الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع يشمل جماعات متحالفة مع إيران في لبنان واليمن والعراق.

( سكاي نيوز)