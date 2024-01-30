Advertisement

عربي-دولي

"بيطخو علينا".. طفلة فلسطينية محاصرة بين جثامين أفراد عائلتها في غزة وتسجيل صوتي يكشف!

Lebanon 24
30-01-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1158723-638422376531858696.jpg
Doc-P-1158723-638422376531858696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن الطفلة هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات، لا تزال محتجزة في سيارة ذويها في غزة ما يقرب من يوم كامل محاطة بـ6 شهداء من عائلتها.

وكانت هند وابنة عمها ليان البالغة 15 عاما، الناجيتين الوحيدتين بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على السيارة التي كانتا تستقلانها أمس.

ووثق تسجيل صوتي، لحظة إطلاق قوات العدو الإسرائيلية النار على الطفلة ليان حمادة أثناء طلبها المساعدة من فرق الهلال الأحمر، قبل أن تطلق النار عليها ما أدى إلى استشهادها.
 
Advertisement


عقب ذلك، قال الهلال الأحمر إن طواقمه بقيت لأكثر من ثلاث ساعات على اتصال مع الطفلة هند لتهدئتها، في ظل مناشدتها المستمرة لإجلائها من السيارة، إلى أن تم التنسيق من خلال الارتباط الفلسطيني لتوجه مركبات الإسعاف إلى المكان.
وفي حوالي الساعة السادسة وصلت طواقم الهلال الأحمر إلى المنطقة التي بها الطفلة، ومنذ ذلك الحين فقد الهلال الأحمر الاتصال مع الطاقم ولم يسترد حتى اللحظة وقد مر 18 ساعة على ذلك، ولم يعرف إذا كانت طواقم الإسعاف قد تمكنت من الوصول إلى الطفلة أم لا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:48 | 2024-01-30
13:35 | 2024-01-30
13:19 | 2024-01-30
13:15 | 2024-01-30
13:00 | 2024-01-30
12:45 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24