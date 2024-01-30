"بيطخو علينا".. طفلة فلسطينية محاصرة بين جثامين أفراد عائلتها في غزة وتسجيل صوتي يكشف!

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن الطفلة هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات، لا تزال محتجزة في سيارة ذويها في غزة ما يقرب من يوم كامل محاطة بـ6 شهداء من عائلتها.



وكانت هند وابنة عمها ليان البالغة 15 عاما، الناجيتين الوحيدتين بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على السيارة التي كانتا تستقلانها أمس.



ووثق تسجيل صوتي، لحظة إطلاق قوات العدو الإسرائيلية النار على الطفلة ليان حمادة أثناء طلبها المساعدة من فرق الهلال الأحمر، قبل أن تطلق النار عليها ما أدى إلى استشهادها.

تسجيل صوتي لحظة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الطفلة الفلسطينية ليان حمادة (15 عاماً) أثناء اتصالها بطواقم الهلال الأحمر لطلب النجدة في #غزة. ليان فارقت الحياة.. وبقيت شقيقتها الصغيرة هند محاصرة من قبل الدبابات الإسرائيلية داخل المركبة التي كانتا بداخلها#العربية pic.twitter.com/MCWzVoXnYB — العربية (@AlArabiya) January 30, 2024 Advertisement



عقب ذلك، قال الهلال الأحمر إن طواقمه بقيت لأكثر من ثلاث ساعات على اتصال مع الطفلة هند لتهدئتها، في ظل مناشدتها المستمرة لإجلائها من السيارة، إلى أن تم التنسيق من خلال الارتباط الفلسطيني لتوجه مركبات الإسعاف إلى المكان. عقب ذلك، قال الهلال الأحمر إن طواقمه بقيت لأكثر من ثلاث ساعات على اتصال مع الطفلة هند لتهدئتها، في ظل مناشدتها المستمرة لإجلائها من السيارة، إلى أن تم التنسيق من خلال الارتباط الفلسطيني لتوجه مركبات الإسعاف إلى المكان.

وفي حوالي الساعة السادسة وصلت طواقم الهلال الأحمر إلى المنطقة التي بها الطفلة، ومنذ ذلك الحين فقد الهلال الأحمر الاتصال مع الطاقم ولم يسترد حتى اللحظة وقد مر 18 ساعة على ذلك، ولم يعرف إذا كانت طواقم الإسعاف قد تمكنت من الوصول إلى الطفلة أم لا. (روسيا اليوم)