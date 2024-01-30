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عربي-دولي

الخطر كبير جدّاً... مدينة عربيّة مُهدّدة بالغرق

Lebanon 24
30-01-2024 | 12:23
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تواجه مدينة زليتن الليبية خطر الغرق بعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية وفيضانها على الأرض، الأمر الذي أثار رعب سكانها الذين اضطروا إلى النزوح إلى أماكن أخرى وسط مخاوف من تآكل وانهيار البنية التحتية، وذلك رغم التدخلات الحكومية لمواجهة التدفق المستمر للمياه من باطن الأرض ومحاولات البحث عن حلّ لهذه الظاهرة الطبيعية غير المسبوقة.
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وتترّنح المدينة الساحلية الواقعة شرق العاصمة طرابلس، على حافة الهاوية مع غرق جزء من أراضيها وتضرّر عدد من مبانيها وموت محاصيلها الزراعية وتعطل الخدمات داخلها، جراء ارتفاع مستوى المياه وامتدادها إلى عدة جهات بالمنطقة، في ظلّ عجز السلطات عن إيجاد حلول لهذه الأزمة.

وأطلق أهالي زليتن صرخة استغاثة لإنقاذ مدينتهم، وأعلنوا أن الكارثة تزداد بشاعة بشكل سريع كل يوم، وأن المدينة تركت لتواجه مصيرها وحيدة، مطالبين بإعلان حالة الطوارئ ومحمّلين الجهات الحكومية سلامة السكان. (العربية)
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