لأول مرّة.. إسرائيل تعترف بـ "إغراق" بعض أنفاق حماس بالمياه

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أعلن جيش العدو الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه دمّر بعض أنفاق حركة حماس في قطاع غزة عن طريق إغراقها بالمياه.وقال في بيان: "خلال الحرب، استخدم الجيش الإسرائيلي قدرات جديدة لتحييد البنية التحتية للإرهابيين والموجودة تحت الأرض في قطاع غزة من خلال ضخ كميات ضخمة من المياه في الأنفاق". وأضاف: "عدة وحدات تابعة لجيش الدفاع ووزارة الدفاع طورت بشكل مشترك عدة أدوات لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حماس في القطاع، وذلك كجزء من مجموعة الأدوات المتنوعة المتوفرة لدى جيش الدفاع للتعامل مع الأنفاق".وحدد الإسرائيليون حتى تشرين الثاني الماضي حوالي 800 نفق تحت غزة، على الرغم من اعترافهم بأن الشبكة أكبر من ذلك.