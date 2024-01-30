مع تزايد التوترات بالشرق الأوسط.. بنك أميركي يحذر

قال بنك جيه بي مورغان، الثلاثاء، إن الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط يشكل بعض المخاطر الصعودية على أسعار النفط والطاقة على المدى القريب.

وذكر بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة بحثية، أن الصراع وتبعاته على البحر الأحمر، سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نظرا لارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف النقل.

وأشار إلى أن خفض إمدادات النفط من جانب السعودية وروسيا، منذ النصف الثاني 2023 أدى لرفع أسعار النفط.

وأضاف: "يشكل الصراع الأخير في إسرائيل مصدرا جديدا للمخاطر الصعودية، إذا تعطل إنتاج النفط أو سلسلة التوريد بالمنطقة".

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا مفاجئا منذ أن بلغت أدنى مستوى لها في تموز الماضي، "وارتفع خام برنت من 72 دولارا للبرميل في ذلك الوقت إلى متوسط 82 دولارا حاليا".

وقال البنك: "بعد اتفاق تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط وتخفيضات طوعية من جانب السعودية وروسيا، جاءت المواجهة بين إسرائيل وحماس، وأدت إلى ارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يعكس علاوة محتملة على مخاطر العرض".

وتابع: "سيكون العامل المهم هنا هو دور إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى في هذا الصراع، وما إذا كان ذلك يمكن أن يؤثر على توقعات إنتاج النفط أو انقطاع الإمدادات في المنطقة".

( سكاي نيوز)