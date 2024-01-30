بالفيديو: إسرائيل تعتقل مطلوبين بين النازحين بتقنية "التعرف على الوجه"

تمكنت قوات جيش العدو الإسرائيلي، من إعتقال مئات المطلوبيين من حركة حماس عن طريق تقنية التعرف على الوجوه، استخدمتها على طريق النازحين الفلسطيين من خان يونس، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر صحفية اسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قام بوضع كاميرا مربوطة بكمبيوتر وتعمل بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه وذلك على طريق النازحين الفلسطينيين من خان يونس باتجاه رفح.