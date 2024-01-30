Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: إسرائيل تعتقل مطلوبين بين النازحين بتقنية "التعرف على الوجه"

Lebanon 24
30-01-2024 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1158746-638422418249689537.jpg
Doc-P-1158746-638422418249689537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت قوات جيش العدو الإسرائيلي، من إعتقال مئات المطلوبيين من حركة حماس عن طريق تقنية التعرف على الوجوه، استخدمتها على طريق النازحين الفلسطيين من خان يونس، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء.
 
 
وقالت مصادر صحفية اسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قام بوضع كاميرا مربوطة بكمبيوتر وتعمل بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه وذلك على طريق النازحين الفلسطينيين من خان يونس باتجاه رفح.
 
 
Advertisement


ومن خلال هذه الكاميرا، تمكن الجيش من التعرف على نحو 300 مطلوب من حركة حماس كانوا بين نحو 100 ألف نازح فلسطيني وقام الجيش باعتقال هؤلاء المطلوبين.

وتقول مصادر أمنية إن من بين هؤلاء من هم مطلوبين على خلفية مشاركتهم في هجوم السابع من تشرين الأول الماضي. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:48 | 2024-01-30
13:35 | 2024-01-30
13:19 | 2024-01-30
13:15 | 2024-01-30
13:00 | 2024-01-30
12:40 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24