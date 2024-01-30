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عربي-دولي

توقيف معلمة بتهمة إحراق مدرسة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:15
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أُودعت مدرّسة روسية في الحبس الاحتياطي بعد إضرامها النار في مدرسة، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات، وذلك بعد إعلان «دعمها للجيش الأوكراني» في مقطع فيديو على الإنترنت، حسبما أفادت هيئة التحقيق المحلية اليوم.

 

ووفق قناتي تلغرام «ماس» و«شوت» الروسيتين، فقد تمّ التلاعب بـ«غالينا س.» من جانب من وصفوا بـ«محتالين أوكرانيين»، دفعوها أيضاً إلى اقتراض المال.

 

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتهم السلطات الروسية غالينا بنشر «مقطع فيديو لدعم الجيش الأوكراني» على الإنترنت، الأحد، قبل «إضرام النار في مدرسة» في تشيبوكساري الواقعة في وسط روسيا.

 

وقالت هيئة التحقيق المحلية في بيان، إنّه «تم إخماد الحريق بسرعة ولم يصب أحد بجروح».

 

وأكدت فتح تحقيق في «عمل إرهابي» وإيداع المدرّسة الحبس الاحتياطي لمدّة شهرين.

 
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( الشرق الأوسط)
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