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البيت الأبيض: الرد على "هجوم الأردن" قد يكون متدرجًا

Lebanon 24
30-01-2024 | 14:15
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.

 

وأوضح كيربي أن الرد قد يشمل إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا.

 

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

 

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

 
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ويمثل الهجوم، الذي نفت إيران ضلوعها فيه، تصعيدا كبيرا للتوترات التي تجتاح الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع يشمل جماعات متحالفة مع إيران في لبنان واليمن والعراق.

(سكاي نيوز)

 

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