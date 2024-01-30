الخارجية الإسرائيلية: العملية في غزة ستستمر بعد الإفراج عن الرهائن

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر حتى في حال الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية، ردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مستعدة للاتفاق على وقف العمليات القتالية في حال الإفراج عن الرهائن في غزة، دون القضاء على "حماس" بالكامل، قال كاتس: "جوابي لا".

وتابع: "نود تحرير الرهائن، وهذا سيحدث فقط في حال استمرار الضغط العسكري في غزة وخان يونس وكل الأماكن الأخرى، التي توجد فيها "حماس".

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وأضاف أنه "على الدول الأخرى، مثل مصر، أن تواصل ممارسة الضغط على "حماس". لكننا لن نوافق على وقف الحرب ما لم يتم إلحاق هزيمة بـ"حماس" عسكريا وسياسيا على حد سواء".

( روسيا اليوم)