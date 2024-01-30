Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الإسرائيلية: العملية في غزة ستستمر بعد الإفراج عن الرهائن

Lebanon 24
30-01-2024 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1158776-638422472979322471.jpg
Doc-P-1158776-638422472979322471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر حتى في حال الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية.

 

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية، ردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مستعدة للاتفاق على وقف العمليات القتالية في حال الإفراج عن الرهائن في غزة، دون القضاء على "حماس" بالكامل، قال كاتس: "جوابي لا".

 

وتابع: "نود تحرير الرهائن، وهذا سيحدث فقط في حال استمرار الضغط العسكري في غزة وخان يونس وكل الأماكن الأخرى، التي توجد فيها "حماس".

 
Advertisement

وأضاف أنه "على الدول الأخرى، مثل مصر، أن تواصل ممارسة الضغط على "حماس". لكننا لن نوافق على وقف الحرب ما لم يتم إلحاق هزيمة بـ"حماس" عسكريا وسياسيا على حد سواء".

( روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2024-01-30
16:35 | 2024-01-30
16:14 | 2024-01-30
16:10 | 2024-01-30
16:07 | 2024-01-30
16:00 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24