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عربي-دولي
دولة جديدة قرّرت تعليق تمويل الأونروا.. من هي؟
Lebanon 24
30-01-2024
|
14:58
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أفادت وسائل إعلام سويدية، بأن ستوكهولم ستعلق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تعليق عدة دول تمويلها بسبب مزاعم مشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 تشرين الاول.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزير التعاون والتنمية الدوليين والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، قوله: "الأموال ستوّجه بدلا من ذلك إلى منظمات إنسانية أخرى".
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وأضاف الوزير "إن المساعدات يجب أن تذهب إلى الجهات الفاعلة الجادة وألا تقترب أبدا من الإرهاب"، كاشفاً أن "قيمة التمويل تبلغ حوالي 31 مليون كرونة سويدية" (قرابة 3 ملايين دولار).
واعتبر يوهان فورسيل بأنه "قرار جيد للغاية في ضوء المعلومات الخطيرة للغاية التي ظهرت للنور في الأيام الأخيرة".
وأشارت وسائل الإعلام السويدية إلى أن وكالة المعونة "سيدا" قررت يوم الجمعة عدم تقديم المزيد من المدفوعات للأونروا بسبب مزاعم تفيد بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول من 2023.
وأعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا في مقدمتها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة ضالعون في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول. (روسيا اليوم)
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