الحوثيون يطلقون مسيّرات في خليج عدن وبحر العرب

أفادت مصادر يمنية بإطلاق الحوثيين عدد من الطائرات المسيرة الإستطلاعية نحو خليج عدن وبحرب العرب، لرصد أهداف بحرية جديدة لاستهدافها.

وتأتي عملية إطلاق الطائرات الاستطلاعية مع استعدادات للحوثيين ومعهم خبراء إيرانيين، وفق المصادر، من خلال نقل صواريخ مجنحة وبحرية إلى البيضاء وتعز لزيادة وتيرة الهجمات في خليج عدن وامتدادها الى بحر العرب.

وخلال الأيام الماضية، نقل الحوثيون، ومعهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني، صواريخ مضادة للسفن من صنعاء إلى محافظات تعز والحديدة وحجة، خلال الساعات الماضية.

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وكشفت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الصواريخ المنقولة "بالستية ومجنحة وأخرى بحرية".

وبحسب المصادر، فإن الصواريخ نقلت إلى مواقع تنفيذ العمليات الهجومية على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

كما تم نقل عشرات الطائرات الاستطلاعية والهجومية إلى تلك المحافظات.