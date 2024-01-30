إبتداءً من هذا التاريخ... أميركا تُعيد فرض العقوبات على فنزويلا



أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه من المقرر أن يتم إعادة فرض العقوبات الأميركية على فنزويلا في قطاعات النفط والغاز وتعدين الذهب اعتبارا من 18 نيسان.



وقالت الوزارة إن الترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية والذي يسمح بالمعاملات في قطاع النفط والغاز مع فنزويلا "لن يتم تمديده بعد تاريخ انتهاء صلاحيته في 18 نيسان 2024". (روسيا اليوم)

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