الصين: ندعم الحل السياسي في اليمن

أبلغ نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي نظيره اليمني، يوم الثلاثاء، بأن بكين تدعم الحكومة الشرعية في اليمن والحل السياسي لتسوية القضية اليمنية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن دنغ قوله في بيان إن الصين تدعم اليمن في حماية سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في البحر الأحمر.

يأتي ذلك عقب لقاءه نظيره اليمني الذي يزور بكين.

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وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران للعمليات الحوثية في البحر الأحمر.

( سكاي نيوز)