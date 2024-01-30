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مساء اليوم... إسرائيل قصفت موقعين عسكريين في سوريا

Lebanon 24
30-01-2024 | 16:07
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم الثلاثاء، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا في جنوب سوريا.

وأوضح المرصد أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة تل الجموع، وآخر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا مقابل الجولان".
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وذكر المرصد أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
 
وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي جاء رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل على المنطقة التي تُسيطر عليها إسرائيل من الجولان. (العربية)
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