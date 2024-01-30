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عربي-دولي

مسؤولة أممية: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل "الأونروا"

Lebanon 24
30-01-2024 | 16:35
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صرحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيغريد كاغ بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة "أونروا" التي اتهمت إسرائيل مؤخرا عددا من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 تشرين الاول.

 

وقالت كاغ اليوم الثلاثاء: "لا يمكن لأي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومعرفتها بسكان غزة".

 
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وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق، قد طالب المزيد من الدول بتعليق التمويل للأونروا، قائلا إنه يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، متهما الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.

 

وأعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا السبت تعليق تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول.

 

وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت تل أبيب أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

( روسيا اليوم)

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