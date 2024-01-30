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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: ندعم أنشطة "الأونروا".. ولكن

Lebanon 24
30-01-2024 | 16:49
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، أن "واشنطن تدعم عمل وكالة الأونروا، وتعتبره بالغ الأهمية، لكنها لن ترسل مساهمات جديدة لعملها في قطاع غزة".

وقال ميلر: "نحن ندعم بشدة العمل الذي تقوم به الأونروا. ونعتقد أنه في غاية الأهمية".
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وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت 121 مليون دولار إلى الأونروا، لكنها جمدت تحويل 300 مليون دولار أخرى حتى انتهاء التحقيق بسبب الاشتباه في أن هذه المنظمة قد تكون مرتبطة بحركة "حماس"، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة والأونروا التأكد من عدم حدوث أشياء مماثلة مرة أخرى.

وأعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا في مقدمتها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة ضالعون في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.

وأكدت 9 منظمات إغاثية في رسالة مشتركة، إن تعليق تمويل "الأونروا" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة، ويؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني. (روسيا اليوم)
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