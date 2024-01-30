كوريا الشمالية تختبر صاروخاً استراتيجياً جديداً..وتكشف أهميته



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "صاروخ "هواسال-2" أُطلق باتجاه بحر الغرب الثلاثاء".

Advertisement وأضافت الوكالة أن "المناورة هدفت إلى التحقق من "وضعية الهجوم المضاد السريع" للجيش بالإضافة إلى تحسين "قدرته الضاربة الاستراتيجية". أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها أطلقت بنجاح صاروخاً استراتيجياً من نوع كروز، يعد جزءاً من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخراً.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "صاروخ "هواسال-2" أُطلق باتجاه بحر الغرب الثلاثاء".وأضافت الوكالة أن "المناورة هدفت إلى التحقق من "وضعية الهجوم المضاد السريع" للجيش بالإضافة إلى تحسين "قدرته الضاربة الاستراتيجية".

وأشارت إلى أن "الإطلاق لم يكن له أي تأثير سلبي على أمن" الدول المجاورة".