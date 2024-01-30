هجوم من حاكم تكساس على بايدن: لم يقم بدوره في حماية الحدود

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اتهم حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، الرئيس الأميركي جو بايدن بانتهاك القانون الفيدرالي لأنه يرفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، مضيفًا أنه يمنح "الإفراج المشروط الجماعي" للمواطنين الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وقال أبوت في مقابلة مع هاينتي على "فوكس نيوز" Fox News، مساء الاثنين الماضي، إن أعضاء من حرس الحدود ومجلس حرس الحدود الجهاز النقابي التابع لها أبلغوا مسؤولي تكساس أنهم يقفون معهم عندما يتعلق الأمر بالجدل الدائر حول بناء الأسلاك الشائكة في ولاية تكساس.وقال أبوت: "إنهم يريدون ألا يكون لهم أي علاقة فيما يتعلق بإزالة تلك الأسلاك الشائكة أو هدم الحواجز التي أقامتها تكساس لسبب واحد بسيط: وهي لأنها تعمل".وأضاف "تقول حرس الحدود إن ما فعلته تكساس لتأمين الحدود يجعل مهمتهم أسهل في الواقع. والمقاومة الوحيدة التي نواجهها تأتي من جو بايدن".وقال أبوت إن بايدن "يساعد" في الدخول غير القانوني للمواطنين الأجانب إلى الولايات المتحدة وتابع أبوت: "ينتهك جو بايدن القانون الفيدرالي الموجود بالفعل. فمن ناحية، فهو لا يفي بواجبه بمنع الدخول غير القانوني عبر الحدود...".ولاية تكساس مسموح لها قانونًا بالدفاع عن نفسها من الغزو بموجب المادة الأولى القسم 10 من الدستور.ورداً على ذلك، أشار المذيع شون هانيتي إلى قانون فيدرالي رئيسي يعتقد هو وآخرون أن الرئيس يواصل انتهاكه. بموجب المادة 8 من قانون الولايات المتحدة رقم 1324، فإن أي شخص "يعلم أو يتجاهل بشكل متهور حقيقة أن أجنبيًا قد جاء إلى الولايات المتحدة أو دخلها أو بقي فيها في انتهاك للقانون، قد يتم تغريمه أو الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس أو عشر سنوات اعتمادًا على القسم الفرعي من القانون الذي تم انتهاكه.(العربية)