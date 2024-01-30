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عربي-دولي

تعاون فرنسي- بريطاني لوقف الهجرة عبر "المانش"

Lebanon 24
30-01-2024 | 23:43
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أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أن بريطانيا وفرنسا تعتزمان تكثيف جهودهما لوقف عبور قوارب المهاجرين لقناة المانش، بعدما أظهرت الأرقام أن أكثر من ألف مهاجر عبروا الممر المائي حتى الآن هذا الشهر.
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وأجرى كليفرلي محادثات في باريس مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان أشاد خلالها الطرفان بما أفضى إليه تعزيز التعاون بين بلديهما العام الماضي من انخفاض بنسبة 36% في عمليات العبور.

لكن أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أظهرت أن أكثر من ألف شخص عبروا من فرنسا إلى بريطانيا حتى الآن في كانون الثاني بينهم 276 قاموا بالرحلة المحفوفة بالمخاطر يوم الأحد الماضي فقط. 

وقال كليفرلي لوكالة فرانس برس "سنتوسع في هذا العمل بشكل أوثق لوقف نموذج العمل الشرير لمهربي البشر"، مضيفاً أن الأرقام الخاصة بشهر كانون الثاني "ليست ما يريد أي منا أن يراه".

لكنه أضاف أن الانخفاض عام 2023 "لا يمكن نسبه إلى الطقس، إذ إنه في الحقيقة إشارة إلى علاقة العمل الممتازة والوثيقة التي تربطنا بفرنسا".

وتابع "أنا حريص جداً على مواصلة علاقة العمل الممتازة مع وزير الداخلية دارمانان والسلطات الفرنسية بشكل عام".
المصدر: الشرق
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