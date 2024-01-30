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عربي-دولي

البرهان: أي حل للصراع من خارج السودان لن يصمد

Lebanon 24
30-01-2024 | 23:49
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شدد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على أن أي حل من الخارج للصراع الدائر في البلاد "لن يصمد"، مضيفاً أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض على السودان أي إجراءات.

وقال البرهان في كلمة مصورة أمام ضباط الفرقة 11 مشاة بالجيش السوداني في مدينة خشم القربة شرقي البلاد إن "أي حل من خارج السودان لن يستمر ولن يصمد".
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وأضاف أن مجلس السيادة السوداني لا يتحدث مع أي وسطاء، سواء في جوبا عاصمة جنوب السودان أو بالعاصمة المصرية القاهرة، كما اعتبر أن منظمة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية) "غير معنية بالشأن السوداني".

وفي إشارة إلى مبادرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لحل الأزمة في البلاد، ذكر البرهان أن على "تقدم" وحمدوك المجيء إلى السودان والحديث مع القوى السياسية، بدلاً من الحديث مع أطراف خارج البلاد.

وأعلنت التنسيقية في وقت سابق الثلاثاء، أن وفداً بقيادة حمدوك سيتوجه الأربعاء إلى جوبا تلبية لدعوة من جنوب السودان "في إطار برنامج الجولات الخارجية للتنسيقية لحشد وتكامل الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة على تغليب الحل السلمي لإنهاء الحرب في السودان ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي".
المصدر: الشرق
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