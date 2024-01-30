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عربي-دولي

"جهوده غير مسبوقة"... نائبة جمهورية تُرشح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

Lebanon 24
30-01-2024 | 23:53
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ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم الأربعاء، أن النائبة الجمهورية كلوديا تيني رشحت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.
وقالت تيني إن "أساس الترشيح لهذه الجائزة هو جهود (ترامب) لتوقيع اتفاقيات إبراهام التي كانت بمثابة الأساس لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية".
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وبحسب النائبة فإن جهود ترامب في هذا المجال "غير مسبوقة ولم تحصل بعد على الاعتراف الواجب من لجنة نوبل".
وأشارت القناة، إلى أنه حتى الوقت الحالي رُشح ترامب عدة مرات لجائزة نوبل للسلام لمشاركته في توقيع اتفاقيات إبراهام، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق لم يحصل بعد على هذه الجائزة.
وفي عام 2020، أطلقت الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ونتيجة لذلك تم التوقيع على مجموعة من الوثائق سميت باتفاقيات "السلام الإبراهيمية".
وانضمت الإمارات والبحرين والمغرب إلى الاتفاقيات، كما أبدت السلطات السودانية اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقيات ووقعت الجزء الإعلاني منها بحضور وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين، لكنها لم توقع بعد ذلك على الوثيقة المقابلة مع إسرائيل.
وانتقدت السلطات الفلسطينية خطوات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. (RT)
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