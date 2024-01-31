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عربي-دولي

كاميرون: الاعتراف بدولة فلسطينية قد ينهي الصراع

Lebanon 24
31-01-2024 | 00:04
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شددت الحكومة البريطانية على أن موقفها بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط لم يتغير بعدما أشار وزير الخارجية ديفيد كاميرون إلى أن المملكة المتحدة قد تعترف قريباً بدولة فلسطينية.

وأشاد السفير الفلسطيني في لندن بتصريحات كاميرون التي أثارت انتقادات نواب محافظين قالوا إن الاعتراف المبكر بدولة فلسطينية سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس على هجومها على إسرائيل.
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وكان كاميرون قد شدد خلال حفلة استقبال للسفراء العرب في البرلمان البريطاني على ضرورة منح "الشعب الفلسطيني أفقاً سياسياً" وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.
 
وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيساعد في جعل حل الدولتين الذي يرفضه حالياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "عملية لا رجعة فيها".
وأضاف "علينا أن نبدأ تحديد الشكل الذي ستبدو عليه دولة فلسطينية وما هي مكوناتها وكيف ستجري الأمور فيها".
ومضى قائلاً "بينما يحدث ذلك، سندرس مع حلفائنا مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة. قد يكون ذلك أحد الأمور التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها".
 
واعتبر السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط أن تصريحات كاميرون لحظة "مهمة".
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