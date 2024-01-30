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عربي-دولي

إيران تُهدد: سنرد بشكل "حاسم وقوي" على أي هجوم على أراضينا

Lebanon 24
30-01-2024 | 23:59
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أكدت إيران انها سترد بشكل "حاسم وقوي" على أي هجوم على أراضيها ومصالحها ورعاياها، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن بعثة إيران في الأمم المتحدة نفيها الأنباء عن تلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين.
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وأضافت "إرنا" أن طهران تعتبر أن وقوع أي هجوم على أراضيها "خط أحمر" سيواجه بالرد المناسب.

وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمس في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي إن بلاده "ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".

ونسبت له الوكالة القول في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الادعاءات بضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا "تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة".

ويأتي تعليق المبعوث غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أميركيين في الأردن، من دون الخوض في التفاصيل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن مقتل ثلاثة من قواتها في هجوم استهدف مبنى تابعا لقاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية. (العربية)


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