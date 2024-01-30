12
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
4
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تُهدد: سنرد بشكل "حاسم وقوي" على أي هجوم على أراضينا
Lebanon 24
30-01-2024
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت إيران انها سترد بشكل "حاسم وقوي" على أي هجوم على أراضيها ومصالحها ورعاياها، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، اليوم الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن بعثة إيران في الأمم المتحدة نفيها الأنباء عن تلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين.
Advertisement
وأضافت "إرنا" أن طهران تعتبر أن وقوع أي هجوم على أراضيها "خط أحمر" سيواجه بالرد المناسب.
وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمس في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي إن بلاده "ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".
ونسبت له الوكالة القول في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الادعاءات بضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا "تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة".
ويأتي تعليق المبعوث غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أميركيين في الأردن، من دون الخوض في التفاصيل.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن مقتل ثلاثة من قواتها في هجوم استهدف مبنى تابعا لقاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
09:43 | 2024-01-30
30/01/2024 09:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور مسلّح وتبادل إطلاق نار والتوتّر كبير.. إليكم ما تشهده منطقة لبنانيّة
Lebanon 24
ظهور مسلّح وتبادل إطلاق نار والتوتّر كبير.. إليكم ما تشهده منطقة لبنانيّة
06:43 | 2024-01-30
30/01/2024 06:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
11:40 | 2024-01-30
30/01/2024 11:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
10:56 | 2024-01-30
30/01/2024 10:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
14:24 | 2024-01-30
30/01/2024 02:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:08 | 2024-01-31
ملقياً باللوم على بايدن... هكذا علّق ترامب على مقتل جنود أميركيين في الأردن
00:50 | 2024-01-31
بولندا تطالب ألمانيا بـ"تعويض مالي" عن خسائر الحرب العالمية الثانية
00:37 | 2024-01-31
تونس.. تمديد حالة الطوارئ السارية منذ 9 سنوات
00:31 | 2024-01-31
العلاقات الروسية اليابانية مستمرة رغم المآخذ.. ولكن!
00:27 | 2024-01-31
بايدن اتخذ قراراً بشأن الرد على مقتل جنود أميركيين في الأردن
00:25 | 2024-01-31
بالأرقام.. حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
31/01/2024 08:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
31/01/2024 08:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
31/01/2024 08:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24