بالأرقام.. حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي

Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى العسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة إلى 560 جندياً.وقتل خلال مواجهات يوم الثلاثاء 3 جنود، هم الرائد (احتياط) نيتسر سيمحي (30 عاما) وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 87 من اللواء 14 سترايك، والنقيب (احتياط) غابرييل شاني (28 عاما) من علي قائد فريق في كتيبة الاستطلاع 6646 تشكيل ماروم فوكس (646)، ويوفال نير (43 عاما) من كفار عتصيون جندي في كتيبة الاستطلاع 6646 لواء ماروم فوكس (646).وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أصيب 2797 جنديا منذ 7 تشرين الأول 2023، بينهم 1647 إصابة عادية، و726 إصابة متوسطة و424 إصابة خطيرة، فيما بلغ عدد المصابين منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة يوم 27 من تشرين الأول الماضي 1283 إصابة، بينها 594 حالة طفيفة و429 متوسطة و260 حرجة.