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عربي-دولي

العلاقات الروسية اليابانية مستمرة رغم المآخذ.. ولكن!

Lebanon 24
31-01-2024 | 00:31
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أكّدت اليابان على أن موقفها بشأن حل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا لم يتغير، لكن التوصل إلى اتفاق الآن أمر غير مرجح.

وقال أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي في طوكيو أنّه "بسبب النزاع في أوكرانيا تبقى العلاقات الروسية- اليابانية في وضع صعب، والآن ليس الوضع الذي يمكن فيه قول شيء ملموس بخصوص المفاوضات حول معاهدة السلام. تلتزم الحكومة اليابانية بشكل صارم بموقفها، بشأن حل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام، وموقفنا بقي على حاله ولم يتغير".
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وأشار هاياشي إلى أن الحوار بين البلدين بشأن إبرام السلام، بقي مستمرا حتى ربيع عام 2022، ولكن بعد أن فرضت اليابان عقوبات على روسيا، توقفت هذه العملية "من جانب واحد" بمبادرة من موسكو.

في وقت سابق، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن بلاده ترغب في إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لكنها تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا والاستمرار في سياسة العقوبات المناهضة لروسيا. وأكد كيشيدا، عزمه على إبرام المعاهدة بعد حل موضوع الجزر الجنوبية لسلسلة الكوريل.

وأكدت موسكو مرارا موقفها الذي يقضي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها غير قابلة للتشكيك.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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