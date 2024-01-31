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تونس.. تمديد حالة الطوارئ السارية منذ 9 سنوات

Lebanon 24
31-01-2024 | 00:37
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مدد الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ تسع سنوات، لمدة 11 شهرا إضافية حتى نهاية 2024 .

ويسري التمديد بدءاً من الأربعاء 31 كانون الثاني وحتى يوم 31 كانون الأول، وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.
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وأعلنت تونس حالة الطوارئ منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 2015 تسبب في وفاة 12 عنصراً أمنياً.
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