تونس.. تمديد حالة الطوارئ السارية منذ 9 سنوات

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مدد الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ تسع سنوات، لمدة 11 شهرا إضافية حتى نهاية 2024 .ويسري التمديد بدءاً من الأربعاء 31 كانون الثاني وحتى يوم 31 كانون الأول، وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.وأعلنت تونس حالة الطوارئ منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 2015 تسبب في وفاة 12 عنصراً أمنياً.