بقضية "هدايا الدولة"... الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 14 عامًا

ذكرت صحيفة "دون" Dawn، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.

Advertisement