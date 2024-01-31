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بقضية "هدايا الدولة"... الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 14 عامًا

Lebanon 24
31-01-2024 | 00:24
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ذكرت صحيفة "دون" Dawn، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.
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