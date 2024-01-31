ملقياً باللوم على بايدن... هكذا علّق ترامب على مقتل جنود أميركيين في الأردن

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علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على مقتل جنود أميركيين في قاعدة بالأردن، وألقى باللوم على الرئيس الحالي جو بايدن معتبراً سبب مقتلهم تمكين الأخير "أعداء أميركا من إطلاق العنان للفوضى".وقال ترامب في بيان تعليقا على الحادثة: "الولايات المتحدة ومنذ أن تنازل جو بايدن عن الكرامة الأميركية في أفغانستان، مضى العالم إلى الجحيم".وأضاف: "الجميع يعلم أن شاغل البيت الأبيض ضعيف وفاسد".وقال ترامب في بيانه: "لقد تسبب استسلام القوة والردع الأميركية تحت قيادة بايدن المحتال في موت أعداد كبيرة ومعاناة مروعة واضطرابات لا توصف في جميع أنحاء العالم".وأردف البيان: "لقد قتل 3 من جنود الاحتياط الشجعان في الجيش الأميركي تاركين وراءهم عائلات مكلومة، لأن المحتال جو قام بإثراء وتشجيع وتمكين أعداء أميركا لإطلاق العنان للفوضى والإرهاب في القاعدة في الأردن حيث قتل هؤلاء الوطنيون بوحشية. وأصيب أكثر من 40 جنديا آخرين".وأكد الرئيس الأميركي السابق: "لن يعود الكثيرون كما كانوا مرة أخرى أبدا، وبما أن جو بايدن جعل بلادنا تندفع مباشرة نحو الحرب العالمية الثالثة، فقد أصبح الأمر أكثر تعقيدا، المذبحة التي يخلقها سوف تتفاقم".ورأى أنه "لم يظهر بمثل هذا الوضوح قبل أن جو بايدن لا يمكن ببساطة أن يكون القائد الأعلى. من أجل سلامتنا وأمننا، بل وبقائنا".واختتم بأن "الشعب الأميركي يجب أن يطرد المحتال جو بايدن وإدارته الفاشلة بأكملها في نوفمبر المقبل، قبل أن يتمكنوا من القضاء على أرواح أمريكية أخرى ثمينة، قبل فوات الأوان".