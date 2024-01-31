اقتحامات إسرائيلية واعتقالات... ليلة محتدمة شهدتها مناطق الضفة الغربية

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أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ خلال ساعات الليل والفجر، سلسلة اقتحامات طالت عدداً من مناطق وبلدات الضفة الغربية ونجم عنها إصابات واعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.فقد اقتحمت 12 آلية تابعة للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة جبع جنوب جنين، بحسب ما أكدته مصادر محلية.وجابت الآليات أحياء وشوارع عدة وتمركزت في أكثر من حي. كما داهم الجنود الإسرائيليون عددا من منازل المواطنين، وفتشوها وحطموا محتوياتها.وفي القدس، اقتحم الجيش بلدة عناتا وضاحية السلام ومخيم قلنديا شمال شرقي القدس، وذكرت مصادر محلية بالبلدة، أن آليات عسكرية عدة وقوات راجلة اقتحمت البلدة والضاحية، وتمركزت في مناطق عدة وداهم الجنود أبنية ومنازل، من دون ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات.وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم قلنديا بنحو 20 آلية عسكرية، حملت على متنها عشرات الجنود الذين انتشروا في العديد من الزقاق والحارات.وذكر شهود عيان، أن الجيش أغلق مدخل المخيم بآليات عسكرية عدّة، وعزز من تواجده العسكري بقوة راجلة اقتحمت المخيم انطلاقا من حاجز قلنديا العسكري المجاور.وفي وقت لاحق، داهم جنود إسرائيليون منزل عائلة "الشهيد" وسام أبو غويلة، واعتلى سطحه عدد من القناصة، فيما سمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قنابل الصوت.وفي مدينة بيت لحم، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب المدينة واعتقل الشاب عصام طقاطقة. وأشارت مصادر محلية إلى أن جيبات عسكرية عدة اقتحمت البلدة، وجابت أحياء وشوارع فيها.وفي نابلس، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس ومخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرقي المدينة.وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، كما اقتحمت قوة أخرى منطقة رفيديا بالمدينة من جهة تل، لافتة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الجيش المقتحمة.وفي شمال غرب رام الله، أصيب مواطن بجروح في رأسه في هجوم للمستوطنين على بيتللو هذه الليلة، وذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد شهوان، وعندما خرج للتصدي لهم اعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بجروح في رأسه.كما عمد المستوطنون، لتحطيم نوافذ المنزل وتكسير عدد من المركبات المتوقفة في المكان.وفي قلقيلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مواطنين من مدينة قلقيلية ومن بلدة عزون شرقا.