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خاص
إخلاءات واسعة: الضربة آتية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-01-2024
|
01:45
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بعد الضربة الصاروخية التي استهدفت القاعدة العسكرية الاميركية في الاردن وأدت إلى سقوط 3 جنود اميركيين واصابة أكثر من 40 آخرين، باتت التوقعات تشير الى ان واشنطن ستقوم بردّ عسكري خلال وقت قصير، لكن هذا الردّ لن يؤدي الى تدحرج المعركة بل سيكون موازياً للحدث بحدّ ذاته.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن الفصائل المسلحة في سوريا والعراق قامت بعملية اخلاء واسعة لمقراتها العلنية واجرت إنتشاراً جديداً تجنباً لحصول خسائر كبيرة في الارواح في حال نفذت الطائرات الحربية الاميركية غارات على هذه الفصائل التي تبنّت اطلاق المسيرات باتجاه القاعدة في الاردن.
وترى المصادر ان هذه الاجراءات لا يمكن ان تنهي احتمالات تعرض هذه القوات لاصابات واضرار خصوصا في مقراتها وقواعدها غير العلنية، وعليه فإن حالة الترقب والاستعداد هي المسيطرة على كل الدول المعنية بشكل مباشر في الصراع الحاصل في قطاع غزة.
المصدر: لبنان 24
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