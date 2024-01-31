Advertisement

خاص

إخلاءات واسعة: الضربة آتية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1158914-638422869982533551.jpg
Doc-P-1158914-638422869982533551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الضربة الصاروخية التي استهدفت القاعدة العسكرية الاميركية في الاردن وأدت إلى سقوط 3 جنود اميركيين واصابة أكثر من 40 آخرين، باتت التوقعات تشير الى ان واشنطن ستقوم بردّ عسكري خلال وقت قصير، لكن هذا الردّ لن يؤدي الى تدحرج المعركة بل سيكون موازياً للحدث بحدّ ذاته.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن الفصائل المسلحة في سوريا والعراق قامت بعملية اخلاء واسعة لمقراتها العلنية واجرت إنتشاراً جديداً تجنباً لحصول خسائر كبيرة في الارواح في حال نفذت الطائرات الحربية الاميركية غارات على هذه الفصائل التي تبنّت اطلاق المسيرات باتجاه القاعدة في الاردن.
وترى المصادر ان هذه الاجراءات لا يمكن ان تنهي احتمالات تعرض هذه القوات لاصابات واضرار خصوصا في مقراتها وقواعدها غير العلنية، وعليه فإن حالة الترقب والاستعداد هي المسيطرة على كل الدول المعنية بشكل مباشر في الصراع الحاصل في قطاع غزة.


المصدر: لبنان 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-01-31
03:15 | 2024-01-31
03:05 | 2024-01-31
02:55 | 2024-01-31
02:51 | 2024-01-31
02:45 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24