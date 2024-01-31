مسؤول صيني يحذّر: تايوان قد تتحول من بيدق أميركي إلى ضحية

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حذر المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان تشين بينهوا من أن "تايوان يمكن أن تتحول من بيدق أميركي إلى ضحية في أي لحظة".جاء ذلك في مؤتمر صحافي في معرض تعليق تشين على تصريح للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي قال في حديث لقناة "فوكس نيوز" قبل أيام، في إشارة إلى صناعة شبه الموصلات في تايوان، إن تلك البلاد "استولت على كل أعمالنا" و"كان يجب أن نوقفها".وقال تشين إن الأميركيين "يلتزمون دائما بمبدأ "الولايات المتحدة أول، حتى يمكن أن تحول تايوان من بيدق إلى ضحية في أي وقت".وتعد تايوان واحدة من أكبر منتجي أشباه الموصلات في العالم، والتي تستخدم في مختلف المجالات، من تصنيع السيارات والهواتف الذكية إلى المعدات العسكرية. وتعتبر شركة TSMC التايوانية أكبر شركة مصنعة لرقائق الموصلات في العالم.