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عربي-دولي

عبر وسطاء... رسالة تحذير من طهران الى واشنطن

Lebanon 24
31-01-2024 | 02:30
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ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إيران حذرت الولايات المتحدة عبر وسطاء من انجرار الجانبين إلى صراع مباشر.

 
 
وحسب الصحيفة فإن طهران وجهت تحذيرا إلى واشنطن من أنه أنها إذا هاجمت الأخيرة أراضيها بشكل مباشر، فإن طهران ستلحق الضرر بالأصول الأميركية في الشرق الأوسط، وسوف ينجر الجانبان إلى صراع مباشر.
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ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تنتظر فيه إيران في حالة تأهب قصوى لترى كيف سيرد الرئيس الأميركي جو بايدن على مقتل ثلاثة جنود أميركيين بهجوم بطائرة مسيرة شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، متهما "جماعات مدعومة من إيران" بتنفيذه، ومتوعدا بالرد.
ونفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأميركية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.
 
كما نفى السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أنباء إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة إلى إيران خلال اليومين الماضيين، مشددا على أن أي هجوم على أراضي إيران أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود سيواجه برد حاسم وقوي.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرد الأميركي على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في الأردن وأسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 34 "قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة". (RT)
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