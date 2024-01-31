رومانيا تنفي: لم نستهدف أي طائرة روسية

نفت وزارة الدفاع الرومانية مشاركة مقاتلة حربية تابعة لها طراز "إف-16 سي"، في النزاع الأوكراني، مؤكدة عدم صحة ما أشيع عن قصف استهدف الجيش الروسي بالقرب من خيرسون بمقاتلة رومانية.



وقالت الدفاع الرومانية في بيان: "نبلغكم عن خبر كاذب ظهر في أحد الحسابات على منصة إكس، ويدعي أن طائرة من طراز F-16C أقلعت من القاعدة الجوية 86 في كونستانتا يوم السبت لتنفيذ قصف استهدف القوات المسلحة الروسية بالقرب من خيرسون".(روسيا اليوم)

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