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عربي-دولي

رومانيا تنفي: لم نستهدف أي طائرة روسية

Lebanon 24
31-01-2024 | 02:26
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نفت وزارة الدفاع الرومانية مشاركة مقاتلة حربية تابعة لها طراز "إف-16 سي"، في النزاع الأوكراني، مؤكدة عدم صحة ما أشيع عن قصف استهدف الجيش الروسي بالقرب من خيرسون بمقاتلة رومانية.

وقالت الدفاع الرومانية في بيان: "نبلغكم عن خبر كاذب ظهر في أحد الحسابات على منصة إكس، ويدعي أن طائرة من طراز F-16C أقلعت من القاعدة الجوية 86 في كونستانتا يوم السبت لتنفيذ قصف استهدف القوات المسلحة الروسية بالقرب من خيرسون".(روسيا اليوم)
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المصدر: روسيا اليوم
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