وصفه بالأناني الفاقد للفلسفة والرؤية.. جون بولتون يحذّر من خطورة عودة ترامب

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هاجم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، في نسخة محدثة من مذكراته، الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفاً إياه بأنه "أناني للغاية"، ويعاقب خصومه الشخصيين ويسترضي خصومه في روسيا والصين.وفي طبعة جديدة، صدرت أمس الثلاثاء، أضاف تحديثاً اتهم فيه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة بأنه "ليست لديه فلسفة سياسية أو رؤية سياسية متماسكة"، محذراً من أنه "في حال إعادة انتخابه، يمكن أن يغادر ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويحد من الدعم لأوكرانيا، رغم الغزو الروسي عام 2022، ويشجع الصين على محاصرة تايوان، والسعي إلى الانعزالية بشكل عام".وكتب بولتون في المقدمة الجديدة للكتاب: "ترامب غير مؤهل لأن يكون رئيساً"، مضيفاً أنه "إذا كانت سنواته الأربع الأولى سيئة، فإن السنوات الأربع الثانية ستكون أسوأ". وإذ رسم صورة قاتمة لأميركا خلال فترة ولاية ترامب الثانية، قال إن "ترامب لا يهتم حقاً إلا بالانتقام من نفسه، وسيستهلك ذلك الكثير من فترة ولايته الثانية".كذلك، كتب أن ترامب "يهتم بشكل شبه حصري بمصالحه الخاصة"، مشيراً إلى أن الرئيس السابق قد يرغب في أن يكون محاطاً بمن يهتم بتنفيذ أوامره.ورأى بولتون أن عدم قدرة ترامب على الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور الأميركي يعني أن "القيود السياسية المحيطة به خاسرة للغاية". واعتبر أن ترامب يشعر بوجود "فيروس انعزالي" يتفشى في الحزب الجمهوري، وأنه "لم يكن انحراف ترامب في أي مجال أكثر تدميراً مما كان عليه في الأمن القومي".وحذّر من أن ترامب يمكن أن ينسحب من الناتو، في احتمال يرجح أن يرضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً أنه "يكاد يكون من المحتم أن تكون سياسة ترمب بشأن أوكرانيا في فترة ولايته الثانية لصالح موسكو".(العربية)