Advertisement

عربي-دولي

وصفه بالأناني الفاقد للفلسفة والرؤية.. جون بولتون يحذّر من خطورة عودة ترامب

Lebanon 24
31-01-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1158949-638422913590056654.jpg
Doc-P-1158949-638422913590056654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، في نسخة محدثة من مذكراته، الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفاً إياه بأنه "أناني للغاية"، ويعاقب خصومه الشخصيين ويسترضي خصومه في روسيا والصين.

وفي طبعة جديدة، صدرت أمس الثلاثاء، أضاف تحديثاً اتهم فيه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة بأنه "ليست لديه فلسفة سياسية أو رؤية سياسية متماسكة"، محذراً من أنه "في حال إعادة انتخابه، يمكن أن يغادر ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويحد من الدعم لأوكرانيا، رغم الغزو الروسي عام 2022، ويشجع الصين على محاصرة تايوان، والسعي إلى الانعزالية بشكل عام".
Advertisement

وكتب بولتون في المقدمة الجديدة للكتاب: "ترامب غير مؤهل لأن يكون رئيساً"، مضيفاً أنه "إذا كانت سنواته الأربع الأولى سيئة، فإن السنوات الأربع الثانية ستكون أسوأ". وإذ رسم صورة قاتمة لأميركا خلال فترة ولاية ترامب الثانية، قال إن "ترامب لا يهتم حقاً إلا بالانتقام من نفسه، وسيستهلك ذلك الكثير من فترة ولايته الثانية".

كذلك، كتب أن ترامب "يهتم بشكل شبه حصري بمصالحه الخاصة"، مشيراً إلى أن الرئيس السابق قد يرغب في أن يكون محاطاً بمن يهتم بتنفيذ أوامره.

ورأى بولتون أن عدم قدرة ترامب على الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور الأميركي يعني أن "القيود السياسية المحيطة به خاسرة للغاية". واعتبر أن ترامب يشعر بوجود "فيروس انعزالي" يتفشى في الحزب الجمهوري، وأنه "لم يكن انحراف ترامب في أي مجال أكثر تدميراً مما كان عليه في الأمن القومي".

وحذّر من أن ترامب يمكن أن ينسحب من الناتو، في احتمال يرجح أن يرضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً أنه "يكاد يكون من المحتم أن تكون سياسة ترمب بشأن أوكرانيا في فترة ولايته الثانية لصالح موسكو".(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-01-31
05:09 | 2024-01-31
04:57 | 2024-01-31
04:54 | 2024-01-31
04:43 | 2024-01-31
04:35 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24