وسط الطقس البارد.. الإحتلال يجبر فلسطينيًا على هدم منزله بنفسه(فيديو)

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن المقدسي جميل صبري على هدم منزله في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، رغم الأحوال الجوية المتردية وانخفاض درجات الحرارة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أجبرت صبري على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، بنفسه مساء الثلاثاء.

تغطية صحفية : " بالرغم من الأجواء الباردة ،بلدية الاحتلال تُجبر المقدسي جميل عزمي صري على هدم منزله قسرياً في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة." pic.twitter.com/ue4cWbZYqT — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 30, 2024 Advertisement

تغطية صحفية : " بالرغم من الأجواء الباردة ،بلدية الاحتلال تُجبر المقدسي جميل عزمي صري على هدم منزله قسرياً في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة." الاحتلال يجبر فلسطينيًا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة pic.twitter.com/oKshlYsxDJ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 30, 2024

ونقلت الوكالة عن صبري قوله، إنه اضطر لهدم منزله وترك عائلته المكونة من خمسة أفراد في العراء، في ظل هذه الأجواء الباردة، بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال للمنزل، وتهديده بتدفيعه غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال.(عربي21)