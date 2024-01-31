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عربي-دولي

وسط الطقس البارد.. الإحتلال يجبر فلسطينيًا على هدم منزله بنفسه(فيديو)

Lebanon 24
31-01-2024 | 02:51
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أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن المقدسي جميل صبري على هدم منزله في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، رغم الأحوال الجوية المتردية وانخفاض درجات الحرارة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أجبرت صبري على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، بنفسه مساء الثلاثاء.
 
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ونقلت الوكالة عن صبري قوله، إنه اضطر لهدم منزله وترك عائلته المكونة من خمسة أفراد في العراء، في ظل هذه الأجواء الباردة، بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال للمنزل، وتهديده بتدفيعه غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال.(عربي21)
 
المصدر: عربي21

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